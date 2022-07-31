علماء بريطانيون يكشفون عن مادة غذائية تقلل من احتمال الإصابة بالسرطان بنسبة 60 بالمئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
اكتشف علماء جامعة نيوكاسل البريطانية أن إضافة النشاء المقاوم إلى النظام الغذائي يقلل من احتمال الإصابة بمتلازمة لينش (سرطان الأمعاء الوراثي) بنسبة 60 بالمئة.
وتشير مجلة Cancer Prevention Research، إلى أن علماء الجامعة أجروا دراسة استمرت 20 عاما، شملت حوالي 1000 متطوع يعانون من متلازمة لينش (سرطان الأمعاء الوراثي)، واستنتجوا أن إضافة النشاء المقاوم يقلل من احتمال إصابة الأشخاص، الذين لديهم استعداد وراثي، بسرطان القولون والمعدة والبنكرياس وغيرها.
ووفقا للباحثين، إنزيمات البنكرياس لا تؤثر في النشاء المقاوم، بل تعالجه البكتيريا الموجودة فقط في الأمعاء الدقيقة.
والنشاء المقاوم هو نوع فريد من الألياف له فوائد صحية رائعة، لكن عدداً قليلاً من الأطعمة تحتوي على كميات عالية منه، وغالباً ما يتم تدمير النشاء المقاوم في الأطعمة أثناء الطهي ، ويتوفر في الشوفان ، الأرز المطبوخ والمبرد ، البقوليات ، البطاطا النيئة ، البطاطا المطبوخة والمبردة ، الموز الأخضر ، طحين الذرة ، النشويات المطبوخة والمبردة.
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