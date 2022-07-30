شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. آخر تطورات إصابة نجم النصر قبل إنطلاقة الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل إنطلاقة الدوري السعودي.



إصابة ماشاريبوف

وكان تعرض الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للإصابة ضمن الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وغاب النجم الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن مباراة الفريق أمام لاس بالماس الإسباني، في المباراة الودية الأولى، التي انتهت بالتعادل.

تطورات إصابة ماشاريبوف

وبحسب الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فإن ماشاريبوف، لتعرض لإصابة قبل مباراة لاس بالماس، معلقًا: "بسيطة".

وكان جلال الدين ماشاريبوف، انضم إلى صفوف نادي النصر في يناير 2021، قادمًا من باختاكور الأوزباكي، وخرج في إعارة إلى شباب أهلي دبي وعاد في الصيف الماضي.