شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. مفاجأة فيريرا أمام بيراميدز وقرار مفاجئ من المدرب وجاهزية شيكابالا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار القلعة البيضاء اليوم السبت 30/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تصعيد عدد من لاعبي الناشئين وجاهزية شيكابالا لبيراميدز بالدوري.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي: -

قرار مفاجئ من فيريرا قبل مواجهة بيراميدز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريبات للفريق.

ويأتي قرار المدير الفني، قبل مواجهة بيراميدز سبورت المرتقبة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري العام.

شيكابالا يُبدي جاهزيته لمواجهة بيراميدز

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، عن جاهزيته لخوض مباراة بيراميدز بالدوري، بعدما شارك في المران الجماعي الذي أقيم اليوم السبت.

وكان شيكابالا خاض مران منفرد أمس ولم يشارك في التقسيمة التي خاضها الفريق، إلا أنه شارك بشكل طبيعي اليوم قبل المباراة المرتقبة.

تحفيز فيريرا يُشعل حماس اللاعبين قبل صدام بيراميدز

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وتحدث المدير الفني، على أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز بها، من أجل الاقتراب أكثر من لقب الدوري العام، خاصةً أنها أمام المنافس المباشر.

مفاجأة قوية في تشكيل الزمالك ضد بيراميدز يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأكد فيريرا في تصريحات له، أن مباراة بيراميدز مهمة بالنسبة للفريق، وكذلك لبيراميدز، وأن الفوز بها سيقرب الفريق من اللقب.

ومن المتوقع أن يدفع فيريرا بخدمات شيكابالا بشكل أساسي منذ بداية اللقاء على عكس المباريات السابقة، بسبب خبرات اللاعب الكبيرة والتي تجعله يساعد الفريق في عبور تلك المباراة.