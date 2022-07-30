شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. الفريق يواصل إهدار النقاط بالتعادل ضد المقاولون والأحمر يدرس إعادة لاعبه من الإعارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار القلعة الحمراء اليوم السبت، 30/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تعادل الفريق ضد المقاولون العرب، بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي: -

الأهلي يبتعد عن منافسة الدوري بتعادل أمام المقاولون

استمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، في نتائجه السيئة في الدوري العام.

وواصل المارد الأحمر سقوطه وابتعاده في المنافسة على لقب الدوري المصري، بعد التعادل أمام ذئاب الجبل، دون أهداف بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجبل الأخضر لحساب مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

واستمر المارد الأحمر في مركزه الثالث بجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة وله مباراة مؤجلة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز سبورت صاحب الوصافة برصيد 59 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة برصيد 63 نقطة.

الأهلي يدرس إعادة شكري للجبهة اليسرى

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي، عودة محمد شكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت لجنة التخطيط بالنادي، على ضرورة عودة شكري لاعب الفريق المعار إلى سموحة، بالوقت الحالي، بعد ظهوره بمستوى مميز مع فريقه بالموسم الجاري، والرغبة في إيجاد بديل للتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الذي تقدم به العمر.

إصابة ثنائي الفريق ضد المقاولون العرب

تعرض كل من صلاح محسن وأحمد عبدالقادر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة المقاولون العرب بالدوري العام.

واشتكى محسن من الإصابة في الدقيقة العاشرة ليغادر الملعب ولم يستطع استكمال المباراة، فيما عانى عبدالقادر من إصابة في العضلة الخلفية.

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة فاركو للإيقاف

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات كريم فؤاد لاعب الفريق، ضد فاركو في المباراة المقبلة بسبب الإيقاف.

جاء ذلك، بعدما حصل كريم فؤاد على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه اليوم أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.