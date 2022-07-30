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الأرجنتين يستعد لمواجهة السعودية بمواجهة منتخب عربي قبل المونديال

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محمد الفلاح - تقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، منافس عربي في تجربة ودية، قبل مواجهة السعودية في كأس العالم قطر 2022. 

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين، نظيره منتخب الإمارات، بشكل ودي، استعدادًا لمواجهة السعودية، في كأس العالم قطر 2022. 

منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات وديًا

ويلتقي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بنظيره منتخب الإمارات، في مباراة ودية، قبل مواجهة منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022، بـ6 أيام. 

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يشار إلى أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يتواجد في المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022، التي تضم الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا. وتبدأ منافسات كأس العالم قطر 2022، يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر، وتنتهي يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل 2022. 

منتخب السعودية سوف يبدأ مشواره في كأس العالم قطر 2022، بمواجهة الأرجنتين، ثم يلتقي بنظيره منتخب بولندا، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة المكسيك.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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