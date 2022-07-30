شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت احداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعادل السلبي امام المقاولون العرب دون أهداف في المباراة التي كانت مؤجلة عن الجولة الواحدة والعشرين من الدوري المصري، كما يبحث عشاق كرة القدم من معرفة ترتيب الدوري المحلي.

الأهلي والمقاولون العرب

وكان الأهلي قد حاول في جميع مجريات المباراة كما شهدت المواجهة إضاعة على معلول ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والعشرين وتصدي لها محمود أبو السعود، وبعدها ينتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب الأهلي ريكاردو سواريش بأكثر من لاعب من أجل ادراك الفارق وتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم وحصد الفوز ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي بلا غالب أو مغلوب.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك - المركز الأول - 63 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 59 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 55 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 42 نقطة.

5- طلائع الجيش - المركز الخامس - 41 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس – 40 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 37 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 33 نقطة.

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 33 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر - 31 نقطة.

12- إنبي - المركز الثاني عشر - 30 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 29 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 27 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 26 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 25 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 24 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.