اخبار الخليج – تسجيل 497 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 778 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 2924 في يوم السبت 30 يوليو 2022، وأظهرت تسجيل 497 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 778 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 652483.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5232 حالة، منها 24 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و13 حالة في العناية المركزة.