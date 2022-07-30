محمد بن مسعود - الدمام - كشفت دراسة نُشرت أول من أمس أن نوعين من السلالات المجتاحة هما ضفدع الثور الأمريكي وثعبان الشجرة البني كلفا العالم ما يقدر بنحو 16 مليار دولار بين عامي 1986 و2020، من خلال التسبّب في مشاكل تتراوح بين تلف المحاصيل وانقطاع التيار الكهربائي.
والسلالات أو الأنواع المجتاحة هي التي تتكاثر على نحو مفرط لا يمكن السيطرة عليه، بما يسبّب خللًا للبيئة.
ووفقًا لبحث منشور في دورية ساينتيفك ريبورتس، كان للضفدع البني والأخضر، الذي يمكن أن يزن أكثر من 900 جرام، التأثير الأكبر في أوروبا.
وقال الباحث إسماعيل سوتو إن ثعبان الشجرة البني تضاعف بشكل لا يمكن السيطرة عليه في جزر المحيط الهادي بما في ذلك جزر ماريانا، إذ جلبت القوات الأمريكية هذا النوع في الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن الثعابين كانت في بعض الأحيان من الكثرة لدرجة أنها تسبّبت في انقطاع التيار الكهربائي عن طريق الزحف على المعدات الكهربائية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضفادع وثعابين تكلّف العالم 16 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.