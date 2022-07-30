أول حالات وفاة لمصابين بجدري القرود خارج إفريقيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إسبانيا والبرازيل بفارق ساعات قليلة أولى حالات وفاة خارج إفريقيا لمصابين بجدري القرود، من دون معرفة ما إذا كان الفيروس هو سبب هاتين الحالتين. وبذلك يرتفع عدد الوفيات المسجلة على مستوى العالم منذ مايو إلى 8، بعد الإبلاغ عن أول خمس وفيات في إفريقيا حيث يُعد المرض مستوطناً وتم اكتشافه لأول مرة لدى البشر في عام 1970.

وفي البرازيل، توفي رجل يبلغ من العمر 41 عاماً مصاب بالفيروس الخميس في بيلو هوريزونتي في جنوب شرقي البلاد، حسبما أعلنت أمانة الصحة في ولاية ميناس جيرايس الجمعة، موضحة أنه «دخل المستشفى بسبب حالات طبية خطيرة أخرى». وقال وزير الصحة في ولاية ميناس جيرايس فابيو باكيريتي: «من المهم التأكيد على أنه كان يعاني من أمراض مصاحبة خطيرة، حتى لا نثير الذعر بين الناس. ما زالت الوفيات المرتبطة بجدري القرود منخفضة للغاية»، موضحا أن المريض كان يخضع للعلاج من السرطان.

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة الجمعة كذلك أول وفاة لمريض مصاب بهذا المرض، هي الأولى في أوروبا، من دون تحديد سبب الوفاة أو تاريخها. يذكر أن إسبانيا تعد – مع تسجيل 4298 إصابة فيها – من الدول التي لديها أعلى حالات الإصابة في العالم. كما أبلغت إسبانيا السبت عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القرود. وقالت وزارة الصحة الإسبانية في تقرير: «من بين 3750 مريضاً.. تم نقل 230 إلى المستشفى، وتوفي اثنان»، من دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية».