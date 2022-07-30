إندونيسيا تستقبل حطام الصاروخ الصيني

محمد بن مسعود - الدمام - نشر مركز الفلك الدولي فيديو يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني.

وقال المركز إن المقطع تم تصويره من ماليزيا.

وكان المركز ذكر أنه من المتوقع سقوط الحطام شرق المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، أمس 30 يوليو 2022 في الساعة 16:49 غرينتش، زائد ناقص 10 دقائق فقط. أي بعد حوالي ربع ساعة.

وكان مركز الفلك الدولي أعلن أن الوطن العربي في مأمن بشأن مكان سقوط حطام الصاروخ الصيني.

ونشر المركز خريطة فيها خطوط حمراء وخضراء تبين المناطق التي قد يسقط الحطام فوقها، وبذلك لن يمر الحطام خلال هذه الفترة فوق الوطن العربي.

وأطلقت الصين يوم 24 يوليو 2022 صاروخًا فضائيًا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملًا معه إحدى القطع الرئيسة المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).

ويتكون الصاروخ هذا من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسة واحدة فقط. وتدور المرحلة الرئيسة حاليًا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

ويبلغ طول هذا الحطام 33 مترًا وقطره 5 متر ووزنه 21 طنًا تقريبًا، وهو يدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلًا على 28 ألف كيلومتر في الساعة.