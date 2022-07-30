لوحة عملاقة من «فن الأرض» تكريمًا لضحايا انهيار سد في البرازيل

محمد بن مسعود - الدمام - نفذ الفنان الفرنسي سايب؛ صاحب مشروع ما وراء الجدران، قطعة عملاقة من «فن الأرض» في ملعب لكرة القدم بالبرازيل تكريمًا لضحايا انهيار سد كوريغو دو فيجاوو، المملوك من طرف شركة فالي للتعدين.

وتجمع أقارب وأصدقاء ضحايا المأساة التي خلفت 270 قتيلًا و4 ضحايا ما زالوا في عداد المفقودين لتتبع سير العمل الفني، وفق «يورونيوز».