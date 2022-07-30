محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت نتائج اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى، يوم أمس السبت، إصابته بفيروس كورونا. ووفقًا لبيان صادر عن طبيب البيت الأبيض، فإن الرئيس بايدن «على ما يرام» ولا يعاني من أي أعراض.
ووفقًا لطبيب البيت الأبيض الدكتور كيفن أو كونور، قال إن بايدن سوف يواصل إجراءات العزل الذي أكمل 9 أيام، ويعتقد أن اختباره الإيجابي هو إيجابية «الارتداد» التي يعاني منها بعض مرضى فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر «البيت الأبيض»: بايدن مصاب مجددًا بـ«كورونا» وسيواصل فترة العزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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