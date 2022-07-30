أولمبينا يلاقي ناديًا تركيًا في ودّيته الرابعة بالمعسكر الخارجي

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، عند الـ6 من مساء اليوم الأحد 31 يوليو الجاري، لقاءه الودي الرابع في معسكر تركيا، وذلك أمام نادي Kartal Bulvarspor التركي.

وتُعد ودية اليوم هي الرابعة لأولمبينا في معسكره الذي بدأ في 18 يوليو ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل، إذ لعب في المباراة الأولى أمام أحد الأندية التركية، وانتهت بفوز منتخبنا بتسعة أهداف مقابل واحد، بينما لعب في الثانية أمام نظيره العُماني وفاز بثلاثة أهداف مقابل اثنين سجلها حسين عبدالكريم وحسن عبدالنبي وصالح الزبيدي، وكرر فوزه في ودية ثانية على عُمان بهدف للاعب عمار ميرزا.

ويسعى المدرب الكرواتي لمنتخبنا داريو باسيتش لتحقيق الاستفادة الفنية القصوى من خلال هذه المباريات الودية التجريبية، إذ يُعد معسكر تركيا الأول لمنتخبنا خارجيًا تحت قيادة داريو بعد تسلمه المهام الفنية لـ«الأولمبي»، كما أن المنتخب سيخوض لقاءً وديًا خامسًا وأخيرًا في المعسكر بعد ودية النادي التركي.

وتضم قائمة المنتخب في المعسكر 26 لاعبًا: خليفة الكوس، أحمد ربيعة، عمر صابر، ناصر إبراهيم، سيد مهدي شرف، حسين عبدالكريم، سيد جواد حيدر، سالم حسين، أحمد مسلم، علي محمد، عمار ميرزا، حسين هرونة، عادل الرميحي، مصطفى سالم، صالح الزبيدي، محمد محمد فارس، بشير فؤاد، فينسنت إيمانويل، حسن عيسى، أحمد عبدالحميد، حسين العكري، حسن عبدالنبي، عبدالرحمن الكوهجي، حسن طه، سلمان عادل، خليل إبراهيم.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة داريو بدأ الإعداد خلال الفترة الماضية على المستوى المحلي، وشهد بعض المناورات الودية والمباريات المحلية مع عدد من الأندية، قبل أن ينتقل المنتخب حاليًا للمعسكر الذي يُعد فرصة للتعرف إلى مستويات اللاعبين بشكل أكبر، والوقوف على جميع النقاط الخاصة بتهيئة المنتخب للاستحقاقات المقبلة، علمًا أن المنتخب يضم اللاعبين من مواليد العامين 2001 و2002، وهو المنتخب الذي سيشارك في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، إذ ستقام التصفيات العام المقبل.