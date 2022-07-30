«الأحمر السلاوي» يكتسح نظيره العُماني في خليجية الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - اكتسح منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب تحت 18 عامًا المنتخب العُماني بنتيجة (95/31)، وذلك ضمن مواجهته الثانية التي أقيمت ظهر يوم أمس (السبت) في البطولة الخليجية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، وهو الانتصار الثاني على التوالي الذي يحققه منتخبنا للشباب في البطولة بعد الأول على المنتخب الإماراتي المستضيف.

وتمكّن «الأحمر الشاب السلاوي» منذ انطلاقة اللقاء من فرض واقع تفوقه في الجانبين الفني والبدني، واستطاع دائمًا تطبيق أدائه وتنويع اللعب في الشقين الهجومي والدفاعي عبر الأشواط الأربعة التي سجلت نقاطها لصالحه وسط تفوق واضح لمنتخبنا، ما أعطى الفرصة للجهاز الفني لإشراك جميع اللاعبين في المباراة.

وجاءت نتائج الأشواط الأربعة على النحو الآتي: (24-8، 32-4، 24-6، 15-13)، وجاء خلال اللقاء أفضل المسجلين لمنتخبنا الوطني عمران عبدالله 17 نقطة، نصر العنزور وعباس البصري لكل منهما 15 نقطة، ومهدي علي 13 نقطة.

وسيلتقي منتخبنا اليوم (الأحد) في مواجهته الثالثة منافسه المنتخب القطري، على أن يواجه بعدها المنتخب الكويتي غدًا (الاثنين)، ثم سيلعب مباراته الخامسة أمام السعودية (الثلاثاء) في ختام مبارياتهما في المرحلة الأولى من المنافسة، ويتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل للدور نصف النهائي الذي يقام بطريقة المقص قبل أن تحديد المتأهلين للمباراة النهائية.