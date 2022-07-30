عاش قبل أكثر من نصف مليار سنة.. اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر على وجه الأرض

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تمكّن علماء الحفريات في غابة تشارنوود وسط إنجلترا، من اكتشاف بصمات لأقدم قنديل بحر على الأرض، والذي كان يعيش قبل العصر الإدياكاري قبل 557 مليون سنة.

وأطلق العلماء؛ وفقاً لمجلة “Nature” العلمية، على الحيوان المكتشف اسم العالم البريطاني الشهير ديفيد أتينبورو، حيث ظهر كأنه هجين بين قنديل البحر والشعاب المرجانية.

ويفترض الباحثون، أن هذا الحيوان هو سلف مشترك لجميع أنواع قنديل البحر الحالية؛ ما يجعل هذه الأحافير مهمة للغاية لدراسة تطور أولى المخلوقات المتعددة الخلايا التي ظهرت على الأرض.



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Source akhbaar24

