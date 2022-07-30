نقل ولاية فتاة بعمر 22 عاماً إلى المحكمة بعدما عضلها والدها

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أصدرت إحدى محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة حكماً بنقل ولاية فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً إلى المحكمة؛ وذلك لتزويجها بعدما عضلها والدها، ومنعها من الزواج.

وذكرت مصادر لـ “أخبار 24” أن المواطنة رفعت دعوى للمحكمة، بأن والدها رفض تزويجها من خاطب كفء وصاحب أمانة وديانة، رغم طلبها ذلك من والدها، داعية المحكمة لإثبات عضلها، ونقل ولاية التزويج للقاضي.

وأوضحت المصادر أنه ثبت لدى المحكمة عضل المدعى عليه للمدعية؛ فقضت بنقل الولاية إلى المحكمة.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قواعد لتنظيم آلية نظر دعاوى العضل بما يعزز من سرعة الإنجاز، حيث أتاح قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة ولا يلزم حضور الخاطب.

كما شددت القواعد على الفصل في دعوى العضل خلال 30 يوماً، ولا يؤجل نظرها عن موعدها إلا لضرورة؛ مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن 10 أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

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Source akhbaar24

