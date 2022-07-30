أخضر اليد للناشئين يتغلَّبُ على منتخب كوسفو ودياً

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المناطق _و ا س تغلَّبَ المنتخبُ السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين – اليوم – على منتخب كوسفو للناشئين بنتيجة (38 – 29)، في المباراة الودية التي جمعتهم ضمن المعسكر التدريبي المقام حالياً في جمهورية سلوفينيا، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الاعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين ” المؤهلة لبطولة العالم للناشئين – كرواتيا 2023م “، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20- 31 أغسطس 2022م.

وتعدُّ هذه المواجهة هي الودية الأولى التي يخوضها ناشئو الأخضر في المعسكر الخارجي، ومن المقرر خوض 7 مواجهات ودية أخرى في المعسكر الذي يمتدُّ حتى الـ 14 أغسطس 2022م ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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