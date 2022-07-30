5 اشتراطات لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي بمدينة الرياض

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أوضحت أمانة مدينة الرياض، أن عدم دخول العاملين إلى المنازل أحد أهم اشتراطات توصيل الطلبات بمدينة الرياض.

وفي إنفوجراف توضيحي نشرته الأمانة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أوضحت أن هناك 5 خطوات لاستخراج التراخيص النظامية؛ بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة، وهي:

ـ تقديم طلب للأمانة أو البلدية المختصة.

ـ توضيح معلومات عن وسائل النقل المستخدمة في التوصيل.

ـ تقديم معلومات عن العمال مع إعطاء الأولوية للمواطن.

ـ التعهد خطيا بعدم دخول العاملين للمنازل.

ـ يسمح بالتوصيل من الساعة 12 ظهرا إلى 12 ليلا عدا شهر رمضان.

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Source almnatiq

