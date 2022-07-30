رسميًا.. الفيحاء يعلن التعاقد مع البرازيلي باولينيو (فيديو)

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أعلن نادي الفيحاء، مساء اليوم السبت، التعاقد مع اللاعب البرازيلي باولينو قادمًا من الشباب، استعدادا للموسم المقبل.

وفي وقت سابق، اتفق الفيحاء مع البرازيلي باولينيو لتمثيل الفريق موسما مع خيار التجديد، بعد أن مثل الشباب إعارة لمدة عام.

وانهى فريق الفيحاء مشواره الموسم الماضي بدوري المحترفين محتلا المركز التاسع برصيد 35 نقطة، بالإضافة لفوزه بلقب كأس الملك.

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Source akhbaar24

