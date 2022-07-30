عدم دخول العاملين إلى المنازل أحد الاشتراطات.. 5 خطوات لاستخراج تراخيص خدمة التوصيل المنزلي بالرياض

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المناطق ـ متابعات
أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم، عدم دخول العاملين إلى المنازل أحد اشتراطات توصيل الطلبات بمدينة الرياض، مشيرة إلى وجود 5 خطوات لاستخراج التراخيص النظامية؛ بهدف ضمان جودة الخدمات.
وبينت أن اشتراطات استخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي بمدينة الرياض تشمل: تقديم طلب للأمانة أو البلدية المختصةـ وتوضيح معلومات عن وسائل النقل المستخدمة للتوصيل.
كما تشمل: تقديم معلومات عن العمال مع إعطاء الأولوية للمواطن، والتعهد خطيا بعدم دخول العاملين للمنازل.
وأشارت أمانة منطقة الرياضة إلى أنه يسمح بالتوصيل من الساعة 12 ظهرا إلى 12 ليلا ما عدا شهر رمضان.
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Source almnatiq
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