وأوضحت «الهيئة» أنها نفذت 2445 زيارة لمنشآت غذائية و280 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف و1535 زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 11 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص منها أو بسبب عدم سلامة المنتج، كما أوقفت خمسة خطوط إنتاج، وخالفت 4 منشآت لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، إضافةً إلى إتلاف 8488 عبوة.
ونفّذت «الغذاء والدواء» 1.248 جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافة إلى تتبع مصادر المنتجات. متطلبات فنية وبينت أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ التي توجد فيها «الهيئة» بلغت خلال يونيو 26.888 إرسالية لـ99.390 منتجاً، 6.427 من تلك الإرساليات فُسحت بمعاينة و334 إرسالية رُفضت، فيما جرى فسح 20.127 إرسالية من دون معاينة (فسح مبني على المخاطر).
وتنفذ «الهيئة» حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر 291 مخالفة للغذاء والدواء في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.