291 مخالفة للغذاء والدواء في يونيو

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 291 مخالفة في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك خلال 4677 زيارة تفتيشية نفذتها في جميع مناطق المملكة خلال شهر يونيو من العام الحالي. سلامة المنتج

وأوضحت «الهيئة» أنها نفذت 2445 زيارة لمنشآت غذائية و280 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف و1535 زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 11 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص منها أو بسبب عدم سلامة المنتج، كما أوقفت خمسة خطوط إنتاج، وخالفت 4 منشآت لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، إضافةً إلى إتلاف 8488 عبوة.

ونفّذت «الغذاء والدواء» 1.248 جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافة إلى تتبع مصادر المنتجات. متطلبات فنية وبينت أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ التي توجد فيها «الهيئة» بلغت خلال يونيو 26.888 إرسالية لـ99.390 منتجاً، 6.427 من تلك الإرساليات فُسحت بمعاينة و334 إرسالية رُفضت، فيما جرى فسح 20.127 إرسالية من دون معاينة (فسح مبني على المخاطر).

وتنفذ «الهيئة» حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.