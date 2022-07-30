التجارة تنفذ 57 جولة بشرورة

نفذ مكتب وزارة التجارة بمحافظة شرورة جولات ميدانية على منافذ بيع التجزئة شملت محلات المكسرات والبن والعطارة والمستلزمات الرياضية ومحلات الخياطة الرجالية وصوالين الحلاقة الرجالية، وذلك للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع. وتم القيام بـ57 زيارة تفتيشية وتحرير 3 مخالفات تجارية. وتستمر الجولات الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وعدم وجود أي ممارسات مخالفة.



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