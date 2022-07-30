عروض وتخفيضات بـ 500 متجر في «السبت البنفسجي»

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وتم اعتماد آخر سبت من يونيو من كل عام ليصبح «السبت البنفسجي» بالشراكة مع وزارة التجارة وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.وأشارت «الهيئة» إلى مشاركة مختلف الأنشطة التجارية من بينها المراكز الطبية المتخصصة في تأهيل ذوي الإعاقة ومراكز الرعاية النهارية ومستلزمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجهزة طبية وغيرها إضافة إلى مستلزمات المنزل والعديد من الأنشطة المختلفة التي يحتاجها المستهلك بشكل عام.
أنواع الإعاقة التي تم تصنيفها:
- الإعاقة العقلية
- الإعاقة الجسدية
- الإعاقة النفسية
كيفية الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة؟
- عدم الارتباك خلال التعامل معهم.
- التعامل معهم كما يتم التعامل مع الأشخاص الطبيعيين.
- الاهتمام بالتكلم معهم باحترام شديد.
- الصبر أثناء التكلم معهم.
- التعامل معهم بطريقة ملائمة لكل شخص حسب الإعاقة.
- الاهتمام بمساعدتهم بشكل صادق ومحترم
واجباتنا التثقيفية في السبت البنفسجي:
- الحرص على توفير مقاعد خاصة لهم في وسائل المواصلات.
- توفير وظائف عدة من أجلهم.
- المساواة في العمل بينهم وبين الأشخاص الطبيعيين.
- توفير أجور مناسبة لهم مقابل الأعمال التي يقومون بها.
- تنمية استثمارات المدارس الخاصة لهذه الفئة الغالية.
- عدم التصرف في ممتلكاتهم لقدرتهم على الحفاظ عليها.
- مشاركتهم في الأعمال المجتمعية.
- الأخذ بآرائهم في الأمور المطروحة في المجتمع.
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