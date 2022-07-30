شكرا لقرائتكم خبر عروض وتخفيضات بـ 500 متجر في «السبت البنفسجي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن ‏مشاركة 250 متجرا خلال العام الماضي في مبادرة «السبت البنفسجي» لذوي الإعاقة عبر نحو 1500 نقطة بيع على مستوى المملكة، فيما وصلت لـ 500 متجر خلال العام الحالي 2022 استهدفت تقديم العروض والتخفيضات والمزايا لهذه الفئة الغالية.

‏وتم اعتماد آخر سبت من يونيو من كل عام ليصبح «السبت البنفسجي» بالشراكة مع وزارة التجارة وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع ‏غير الربحي.

‏وأشارت «الهيئة» إلى مشاركة مختلف الأنشطة التجارية من بينها المراكز الطبية المتخصصة في تأهيل ذوي الإعاقة ومراكز الرعاية النهارية ومستلزمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجهزة طبية وغيرها إضافة إلى مستلزمات المنزل والعديد من الأنشطة المختلفة التي يحتاجها المستهلك بشكل عام.

أنواع الإعاقة التي تم تصنيفها:







الإعاقة العقلية



الإعاقة الجسدية



الإعاقة النفسية



كيفية الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة؟





عدم الارتباك خلال التعامل معهم.



التعامل معهم كما يتم التعامل مع الأشخاص الطبيعيين.



الاهتمام بالتكلم معهم باحترام شديد.



الصبر أثناء التكلم معهم.



التعامل معهم بطريقة ملائمة لكل شخص حسب الإعاقة.



الاهتمام بمساعدتهم بشكل صادق ومحترم



واجباتنا التثقيفية في السبت البنفسجي: