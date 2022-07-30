شكرا لقرائتكم خبر MY IAU لطلبات الالتحاق بجامة الإمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام غدا، أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الالكتروني (MY IAU)، تسهيلا للمتقدمين عبر منصة تقنية متطورة، إلى جانب إمكانية التقديم عبر بوابة القبول الالكترونية على موقع الجامعة الرسمي.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون متاحا حتى الـ12 ظهرا من السبت 8 محرم 1444هـ، من خلال تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية، وعبر البوابة القبول الالكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة.

وأكدت ضرورة الاستعداد المبكر من قبل المتقدم بتحميل تطبيق الجامعة (MY IAU)، وتصفح الأيقونات الخاصة بالقبول الالكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية، داعية الطلبة الراغبين بالتقدم على الجامعة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وسناب شات عبر المعرف (IAU_AR).