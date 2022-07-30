شكرا لقرائتكم خبر MY IAU لطلبات الالتحاق بجامة الإمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون متاحا حتى الـ12 ظهرا من السبت 8 محرم 1444هـ، من خلال تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية، وعبر البوابة القبول الالكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة.وأكدت ضرورة الاستعداد المبكر من قبل المتقدم بتحميل تطبيق الجامعة (MY IAU)، وتصفح الأيقونات الخاصة بالقبول الالكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية، داعية الطلبة الراغبين بالتقدم على الجامعة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وسناب شات عبر المعرف (IAU_AR).
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