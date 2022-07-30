برامج نوعية للطلاب في المعسكر الصيفي بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم فعاليات وبرامج المعسكر العلمي الصيفي بمركز عسير العلمي بأبها، بمشاركة 140 طالبا وطالبة من خمس إدارات تعليمية.

ويضم المعسكر الذي تنظمه إدارة التعليم بمنطقة عسير، تسعة برامج نوعية في مجالات علمية مختلفة، تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، وتدريبهم وفق عدة مسارات علمية متخصصة.

ويستهدف معسكر 2022 معظم طلبة المرحلة الثانوية، ويشتمل على ورش تدريبية، وبرامج إثرائية، وجولات سياحية، ومسارات علمية تتضمن مسارات علوم الفضاء، والطاقة النظيفة، وعلماء المستقبل، والذكاء المحيط وإنترنت الأشياء، وعلماء المستقبل، وذلك خلال مدة زمنية تبدأ من الثاني إلى السابع والعشرين من محرم الحالي.