شكرا لقرائتكم خبر 120 موهوبا يتنافسون في معرض مشكاة التفاعلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 120 موهوبا وموهوبة للسنة التاسعة على التوالي، استضاف معرض مشكاة التفاعلي، أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، برنامج موهبة الإثرائي الصيفي بعنوان «مملكة الطاقة المستدامة».

ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج الصيفية التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، الهادفة إلى تهيئة البيئة المناسبة للطلاب الموهوبين ومن ثم تدريبهم وزيادة مهاراتهم في مجالات حيوية سيكون لها دور في إعداد جيل المستقبل.

وحرص معرض مشكاة التفاعلي على تأكيد الشراكة مع (موهبة) من خلال تقديم برنامج علمي متكامل ومتخصص في مجال الطاقة المستدامة، يتم من خلال الجلسات الحوارية وورش العمل والتطبيقات العملية والزيارات الميدانية، كل ذلك يتم في قالب علمي وترفيهي شيق؛ يعتمد على طرق التدريب الحديثة والاستكشاف وطرح الحلول الإبداعية. وخصص اليوم الأول لاستضافة الطلاب المرشحين وأولياء أمورهم لتعريفهم بفريق العمل وأنشطة البرنامج.

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