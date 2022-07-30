بدء فعاليات الأولمبياد الوطني الثالث لأيتام المملكة

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وشاهد الحضور عرضا مرئيا تناول أهم أهداف جمعية «آباء» والأنشطة والفعاليات التي تنظمها، ثم أعلنت اللجنة عن إطلاق خطة إسكان الطلاب المشاركين في الأولمبياد والتعريف بالجامعة ومرافقها، والملاعب والصالات الرياضية التي ستحتضن المسابقات، وآلية تحكيم المسابقات، والحث على الاستفادة من مقومات الأرض والطبيعة في عسير وتوظيفها في مجال التصوير الذي يعد أحد أبرز المجالات المطروحة للمنافسة في هذا الأولمبياد.ويتنافس الشباب المشاركون في هذه الجمعيات ضمن 8 مجالات، اثنان منها ثقافيان وهي: الإلقاء والمسابقة الثقافية، واثنان فنيان وهي: المسرح، والتصوير الفوتوغرافي، واثنان اجتماعيان وهي: الشيف والخدمة المجتمعية، واثنان رياضيان وهي: كرة القدم وتنس الطاولة، بهدف تطوير مهارات الشباب وقدراتهم وفسح المجال للتعبير.
أهم مجالات التنافس
- الإلقاء والمسابقة الثقافية
- المسرح والتصوير الفوتوغرافي
- الشيف والخدمة المجتمعية
- كرة القدم وتنس الطاولة
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