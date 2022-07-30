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بدء فعاليات الأولمبياد الوطني الثالث لأيتام المملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية رعاية الأيتام بأبها «آباء»، حفل انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من الأولمبياد الوطني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، الذي يقام برعاية أمير منطقة عسير تركي بن طلال، خلال الفترة 1 - 5 محرم الجاري، وذلك على مسرح جامعة الملك خالد بالقرعاء، بحضور منسوبي «آباء» والجمعيات المشاركة والطلبة المتنافسين.

وشاهد الحضور عرضا مرئيا تناول أهم أهداف جمعية «آباء» والأنشطة والفعاليات التي تنظمها، ثم أعلنت اللجنة عن إطلاق خطة إسكان الطلاب المشاركين في الأولمبياد والتعريف بالجامعة ومرافقها، والملاعب والصالات التي ستحتضن المسابقات، وآلية تحكيم المسابقات، والحث على الاستفادة من مقومات الأرض والطبيعة في عسير وتوظيفها في مجال التصوير الذي يعد أحد أبرز المجالات المطروحة للمنافسة في هذا الأولمبياد.

ويتنافس الشباب المشاركون في هذه الجمعيات ضمن 8 مجالات، اثنان منها ثقافيان وهي: الإلقاء والمسابقة الثقافية، واثنان فنيان وهي: المسرح، والتصوير الفوتوغرافي، واثنان اجتماعيان وهي: الشيف والخدمة المجتمعية، واثنان رياضيان وهي: كرة القدم وتنس الطاولة، بهدف تطوير مهارات الشباب وقدراتهم وفسح المجال للتعبير.

أهم مجالات التنافس


  • الإلقاء والمسابقة الثقافية
  • المسرح والتصوير الفوتوغرافي
  • الشيف والخدمة المجتمعية
  • كرة القدم وتنس الطاولة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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