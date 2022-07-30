شكرا لقرائتكم خبر أم القرى تلغي شرط السن لوظيفة أستاذ مشارك وبروفيسور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبهذا تتيح الجامعة هذه الوظائف دون سن محددة تجاوبا مع ما نشرته الصحيفة في صفحة الرأي الأربعاء الموافق 19 يوليو الحالي، تحت عنوان «جامعة أم القرى تبحث عن 150 أربعينيا سعوديا عاطلا برتبة بروفيسور!».وفي اليوم نفسه الذي نشر فيه المقال أعلنت جامعة الملك خالد في أبها عبر موقعها الرسمي عن 1400 وظيفة أكاديمية بنظام العقود وبشروط تعجيزية، وحذفت الإعلان بعد أقل من 12 ساعة، وعاودت الإعلان عن الوظائف مرة أخرى ولكن دون تحديد الأعداد أو إعلان الشروط.
يذكر أن كاتب المقال الأسبوعي في صفحة الرأي الأسبوعي الدكتور عبدالرحمن الزهراني، بدأ منذ أسبوعين في تبني سلسلة مقالات توطين الوظائف الأكاديمية في الجامعات السعودية، وفق معايير وصياغة صحفية تتصف بالاحترافية والجودة والاتقان، وسوف تتضمن المقالات القادمة عددا من الأرقام والحقائق، أهمها حصر إعلانات الجامعات للوظائف الأكاديمية ومخالفاتها الصريحة لنظام العمل السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر أم القرى تلغي شرط السن لوظيفة أستاذ مشارك وبروفيسور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.