شكرا لقرائتكم خبر أم القرى تلغي شرط السن لوظيفة أستاذ مشارك وبروفيسور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوبا مع ما نشرته «مكة» تراجعت جامعة أم القرى بمكة المكرمة عن شرط تحديد العمر لشغل وظيفة أستاذ مشارك ووظيفة بروفيسور بـ45 سنة، وذلك من خلال فتح باب التوظيف من جديد لمدة أسبوع اعتبارا من الخميس الماضي الموافق 28 يوليو الحالي حتى 4 أغسطس المقبل.

وبهذا تتيح الجامعة هذه الوظائف دون سن محددة تجاوبا مع ما نشرته الصحيفة في صفحة الرأي الأربعاء الموافق 19 يوليو الحالي، تحت عنوان «جامعة أم القرى تبحث عن 150 أربعينيا سعوديا عاطلا برتبة بروفيسور!».

وفي اليوم نفسه الذي نشر فيه المقال أعلنت جامعة الملك خالد في أبها عبر موقعها الرسمي عن 1400 وظيفة أكاديمية بنظام العقود وبشروط تعجيزية، وحذفت الإعلان بعد أقل من 12 ساعة، وعاودت الإعلان عن الوظائف مرة أخرى ولكن دون تحديد الأعداد أو إعلان الشروط.

يذكر أن كاتب المقال الأسبوعي في صفحة الرأي الأسبوعي الدكتور عبدالرحمن الزهراني، بدأ منذ أسبوعين في تبني سلسلة مقالات توطين الوظائف الأكاديمية في الجامعات السعودية، وفق معايير وصياغة صحفية تتصف بالاحترافية والجودة والاتقان، وسوف تتضمن المقالات القادمة عددا من الأرقام والحقائق، أهمها حصر إعلانات الجامعات للوظائف الأكاديمية ومخالفاتها الصريحة لنظام العمل السعودي.