التأمين الصحي يرفع معدل ولاء وإنتاجية الموظفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عد مجلس الضمان الصحي أن توفير التأمين الصحي الخاص للموظفين يسهم في رفع معدل الإنتاجية وتعزيز الولاء، وذلك في إطار 5 فوائد للتأمين الصحي في تنمية الموظفين.

وتتضمن الفوائد رفع الإنتاجية من خلال المحافظة على صحة العاملين، وكذلك يساعد أصحاب العمل على أن يؤدوا التزامهم نحو العاملين بشكل عادل ومنصف، إلى جانب تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين وتعزيز ارتباطهم بجهات العمل.

كما تشمل فوائد التأمين الصحي توفير الوقت لأصحاب العمل في دراسة وحل المشاكل الصحية للموظفين، كما يقلل التكلفة على أصحاب العمل عند مواجهة حالة مرضية كبيرة لأحد الموظفين.

من جهة أخرى أكد مجلس الضمان أن تأمين الإقامة المميزة هو فرصة تمنح لغير السعوديين لمن هم بعمر (21 سنة) أو أكبر لمشاركتنا رؤيتنا في مجتمع حيوي اقتصاده زاهر.

ومن شروطه أن يقوم، خلال 30 يوما من إبلاغه بصدور الموافقة، بسداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة، ويعد الطلب ملغيا إذا لم تستوف المتطلبات خلال المدة المحددة، وكذلك تقديم وثيقة تأمين طبي وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني.

ويتميز تأمين الإقامة المميزة بالحصول على كامل منافع الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني.

التأمين الصحي في أرقام

عدد المؤمن لهم 10,878,038

عدد السعوديين المؤمن لهم 1,586,303

عدد المقيمين المؤمن لهم 5,741,022

عدد المعالين السعوديين 2,166,096

نسبة ارتفاع معدلات الالتزام 8 %

عدد مقدمي خدمات الرعاية 5821

عدد شركات التأمين المؤهلة 24