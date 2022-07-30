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استقبال طلائع معتمري الخارج بالمسجد الحرام

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- بواسطة أيمن الوشواش - وسط منظومة من الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام على مدار العام، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وصول الوفود الأولى من المعتمرين القادمين من خارج المملكة في بداية موسم العمرة.

وتواصل الرئاسة بالتزامن مع وصول معتمري الخارج إلى المسجد الحرام تنفيذ الخدمات الميدانية وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي لإيجاد بيئة تعبدية آمنة، وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من شتى أنحاء العالم.

وجهزت الرئاسة في وقت مبكر الخدمات وفق الخطط المتبعة في تنظيم الحشود وتهيئة كامل المسجد الحرام وساحاته، للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وهيأت وكالة التفويج وإدارة الحشود مع الجهات المعنية في وقت مبكر الخدمات وفق الخطط المتبعة في تنظيم الحشود لأول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام، وتهيئة كامل المسجد الحرام وساحاته للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي، أنه تم تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي، إضافة إلى تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمطاف للمعتمرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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