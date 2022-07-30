شكرا لقرائتكم خبر استقبال طلائع معتمري الخارج بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط منظومة من الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام على مدار العام، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وصول الوفود الأولى من المعتمرين القادمين من خارج المملكة في بداية موسم العمرة.

وتواصل الرئاسة بالتزامن مع وصول معتمري الخارج إلى المسجد الحرام تنفيذ الخدمات الميدانية وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي لإيجاد بيئة تعبدية آمنة، وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من شتى أنحاء العالم.

وجهزت الرئاسة في وقت مبكر الخدمات وفق الخطط المتبعة في تنظيم الحشود وتهيئة كامل المسجد الحرام وساحاته، للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وهيأت وكالة التفويج وإدارة الحشود مع الجهات المعنية في وقت مبكر الخدمات وفق الخطط المتبعة في تنظيم الحشود لأول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام، وتهيئة كامل المسجد الحرام وساحاته للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي، أنه تم تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي، إضافة إلى تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمطاف للمعتمرين.