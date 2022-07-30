شكرا لقرائتكم خبر استقبال طلائع معتمري الخارج بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتواصل الرئاسة بالتزامن مع وصول معتمري الخارج إلى المسجد الحرام تنفيذ الخدمات الميدانية وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي لإيجاد بيئة تعبدية آمنة، وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من شتى أنحاء العالم.وجهزت الرئاسة في وقت مبكر الخدمات وفق الخطط المتبعة في تنظيم الحشود وتهيئة كامل المسجد الحرام وساحاته، للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وهيأت وكالة التفويج وإدارة الحشود مع الجهات المعنية في وقت مبكر الخدمات وفق الخطط المتبعة في تنظيم الحشود لأول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام، وتهيئة كامل المسجد الحرام وساحاته للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي، أنه تم تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي، إضافة إلى تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمطاف للمعتمرين.
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال طلائع معتمري الخارج بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.