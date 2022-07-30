الحملات الأمنية تحاصر 12,632 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إلى ضبط 12,632 مخالفا في مناطق المملكة خلال الفترة من 21 - 27 يوليو الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

1 إجمالي المضبوطين بالحملات في مناطق المملكة 12,632 مخالفا، منهم:







7401مخالف لنظام الإقامة



3412مخالفا لنظام أمن الحدود



1819مخالفا لنظام العمل



2 إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 233 شخصا، منهم:







40 % يمنيو الجنسية



49 % إثيوبيو الجنسية



11 % جنسيات أخرى



3 ضبط 35 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية

4 إجمالي من يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 57.102 وافد مخالف، منهم:





53,952 رجلا



3150 امرأة



5 ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

6 إحالة 45,409 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

إحالة 3399 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم

ترحيل 11,595 مخالفا