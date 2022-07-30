شكرا لقرائتكم خبر إتاحة جدولة وإلغاء المواعيد في تطبيق «صحتي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تسهل للمستفيد حجز مواعيده الصحية والتحكم فيها من أي مكان، وفي أي وقت عبر تطبيق «صحتي» للحفاظ على وقته، وإلغائه للموعد فـي حـال عدم تمكنه مـن الـحضـور، بحيث يتيح الفرصة لمراجع آخـر للاستفادة منه.ومن مميزات هذه الخدمة حجز وإدارة المواعيد للمستفيدين، وإلغاء، إعادة جدولة المواعيد، ومعرفة (العيادات) المقدمة في المراكز، والبحث عن أقرب مركز صحي يوفر الخدمة (العيادة) المطلوبة، اختيار الطبيب والتذكير بالموعد عبر الرسائل النصية.
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