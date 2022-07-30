هل تسجيل المكالمة لإثبات حقي يعتبر مخالفاً للقانون؟.. شاهد: محام يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - أجاب المحامي زياد الشعلان على سؤال مفاده:”هل تسجيل المكالمة لإثبات حقي يعتبر مخالفاً للقانون؟”.
وقال الشعلان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”:”ليس هناك أي مخالفة نظامية طالما تم التسجيل لإثبات حق لتقديمه للمحكمة أو غيره من الجهات المختصة”.
وتابع الشعلان:”أهم شيء لا تنشر تسجيل المكالمة ولا ترسله لغيرك”.
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