هل تسجيل المكالمة لإثبات حقي يعتبر مخالفاً للقانون؟.. شاهد: محام يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - أجاب المحامي زياد الشعلان على سؤال مفاده:”هل تسجيل المكالمة لإثبات حقي يعتبر مخالفاً للقانون؟”.

وقال الشعلان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”:”ليس هناك أي مخالفة نظامية طالما تم التسجيل لإثبات حق لتقديمه للمحكمة أو غيره من الجهات المختصة”.

وتابع الشعلان:”أهم شيء لا تنشر تسجيل المكالمة ولا ترسله لغيرك”.