اخبار الخليج – مع بدء موسم عاشوراء محافظ الشمالية يدعو الى توعية المواطنين بما يتيح اجراء الانتخابات المقبلة في اجواء ناجحة

محمد بن مسعود - الدمام - دعا محافظ المحافظة الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور إلى أهمية العمل على اطلاق حملة توعوية وقائية تتيح اجراء الانتخابات المقبلة في اجواء ناجحة ، وذلك بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، وإدارة الأوقاف الجعفرية.

وخلال اجتماعه مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، أكد المحافظ على عدم استغلال دور العبادة والمآتم في الدعاية الانتخابية ، سيما ونحن في موسم عاشوراء.، تطبيقا لنص المادة 22/ب للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن قانون مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته على أنه (يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة)، مشيراً إلى مسؤولية رؤساء المآتم في عدم استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية.

ولفت المحافظ إلى ضرورة إيجاد آلية عمل مشتركة للوقاية ولمنع وقوع الجرائم الانتخابية، مشيرًا إلى أهمية التركيز على التوعية والتثقيف في هذا المجال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، استعرض المستشار في هيئة التشريع والرأي القانوني مصعب عادل أنواع الجرائم الانتخابية، وأوضح أن الجرائم التي تقع قبل إعلان المرسوم الملكي للدعوة للانتخابات النيابية والبلدية تندرج تحت قانون العقوبات، أما التي تقع بعده تندرج تحت جرائم الاستفتاء والانتخاب المادة ثلاثون في الفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 14 لسنة 2002، ومنها نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب ، والإخلال بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.

وأكد رئيس شعبة الشؤون القانونية بمديرية شرطة المحافظة الشمالية أهمية نشر الثقافة القانونية للعملية الانتخابية، مبديًا استعداد المديرية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإطلاق برنامج توعوي بالجرائم الانتخابية.

و أشار مدير البرامج في معهد البحرين للتنمية السياسية محمد الجهمي إلى أن المعهد ينظم برنامجًا توعويًا بالعملية الانتخابية من جوانب عدة كالدورات التدريبية وورش العمل، والندوات و الأفلام التوعوية و الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية والمحاضرات التوعوية للناخبين، مؤكدًا على أهمية توعية المجتمع بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية واختيار المرشح الكفؤ.

وأشاد ممثل إدارة الأوقاف الجعفرية الدكتور وسام السبع بوعي إدارات المآتم في عدم استغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية، لافتًا إلى أن إدارة الأوقاف الجعفرية شكلت لجنة لمتابعة موسم عاشوراء، في الوقت الذي أكد فيه تعاون الإدارة في نشر الثقافة والتوعية القانونية للعملية الانتخابية لجميع إدارات المآتم في المملكة.