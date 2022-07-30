شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إستقالة رئيس نادي كبير في السعودية تسبب حالة من الجدل في الشارع الرياضي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت حالة من الجدل في الشارع الرياضي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد استقالة رئيس نادي كبير في الدوري السعودي.



استقالة رئيس نادي كبير في الدوري السعودي

وكشف الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، عن قيام رئيس نادي كبير، بتقديم استقالته من منصبه، وسيتم الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.



وكتب الفريان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت: "المثير للجدل يبتعد.. وأفهم يا فهيم".

هل يكون ماجد النفيعي؟

وقامت الجماهير بربط تغريدة الفريان، بـ ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة، بعد الحملة التي يواجهها، عقب هبوط الفريق الكروي الأول بالنادي.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري القسم الأول لأول مرة في تاريخه بعدما احتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أشار البعض إلى أنه قد يكون المقصود بتقديم استقالته هو أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، وذلك في حال تأكد إدانة الاتحاد، بالتعاقد مع عبدالرزاق حمد الله، بطريقة خاطئة.

اتحاد جدة كان خسر لقب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد صراع مع نظيره الهلال في الجولات الأخيرة.