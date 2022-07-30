الأخضر الشاب يختتم استعداداته لمواجهة اليمن في ربع نهائي كأس العرب

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب الوطني تحت 20 عامًا غدًا الأحد مباراته ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2022 في أبها.
ويستضيف “الأخضر” منتخب اليمن في تمام الخامسة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متخصصة.
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من جهته، أكد عضو الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا طلال الزهراني خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم، سعي المنتخب الوطني لمواصلة نتائجه الإيجابية والذهاب إلى أبعد مدى في البطولة.
وأضاف الزهراني أن “الأخضر” تنتظره مباراة صعبة أمام منتخب اليمن الذي قدم مستويات جيدة خلال البطولة وتمكن من خطف إحدى بطاقتي العبور ضمن أفضل ثواني.
ومن جانب آخر، عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب مساء اليوم، الاجتماع التنسيقي بحضور ممثلي المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي من البطولة، ومثّل “الأخضر” خلاله مدير المنتخب علي الحسينان؛ ونوقش خلال الاجتماع عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والطبية، كما تقرر أن يخوض منتخبنا لقاء الغد بالطقم الأبيض الكامل.
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