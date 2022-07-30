شاهد: أعمال الإنشاءات وكمية المعدات المتواجدة في ‎نيوم

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو، أعمال الإنشاءات التي تم البدء والعمل عليها في نيوم، إضافة إلى أعمال حفر الأنفاق في مشروع ذا لاين في نيوم.

وأظهر ‏فيديو آخر، كمية الأعمال والمعدات الكبيرة المتواجدة في نيوم.

ويشار إلى أن الفيديو تم تصويره قبل عدة أشهر؛ ولكن حالياً أعداد المعدات والأعمال أكبر مما في المقطع.

ومن الجدير ذكره أن نيوم ستعمل على تصميم مدينة “ذا لاين بأكملها رقمياً، وكذلك ستستخدم أحدث تقنيات البناء وعمليات التصنيع.