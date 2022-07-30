مطالبات برفع القطاع عن قاطرات الغاز في شبوة

محمد بن مسعود - الدمام - طالب سائقون الجهات المعنية بالحكومة وقيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة على رفع القطاع بالمحافظة. وذلك إثر قيام متعهدين نقل الديزل لمحطات كهرباء شبوة بعمل قطاع لقواطر الغاز والبترول المتجهة الى عدن. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وجاء ذلك بعد تعسف وعرقلة مستخلصاتهم من قبل وزير الماليه ورفضه تعليمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتضمنة مساوات ناقلين محافظة بشبوة ببقية المحافظات الاخرى. وناشد السائقون معالي وزير المالية سالم بن بريك على صرف مستخلصاتهم المالية. وحذر السائقون من مغبة الصمت تجاه القطاع بمنع ناقلات الغاز إلى عدن حيث ستسبب أزمة غاز حادة.

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