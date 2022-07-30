“خلف أبواب حديدية”…شاهد: مكتب يحتجز 28 عاملة منزلية منذ4 أشهر في إحدى مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - عرضت قناة الإخبارية، تقريرًا عن إحدى المكاتب العامة التي تحتجز العاملات، وتتخفى تحت غطاء الاتجار بالأشخاص.

وأظهر الفيديو، أنه تم عمل 3 أبواب حديدية مصممة لاحتجاز 28 عاملة منزلية دون ماء أو طعام كافٍ، في إحدى مناطق المملكة.

وبحسب التقرير، لا يسمح للسيدات بالمغادرة وتُحجز جوازات سفرهن، وتصادر هواتفهن المحمولة، ولا يوجد مياه أو طعام ولا مكان للنوم غير الممرات، فضلا عن غياب الرعاية الصحية.

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من جانبه، قال سعد آل حماد، المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: “اليوم الوزارة وقفت على هذا المكتب، بعد دخوله بواسطة قوات الدفاع المدني، وجدنا أكثر من 28 عاملة منزلية محتجزة”.

وأضاف: “هذا المكتب يقدم خدمات غير مرخصة، ويوجد شبهه للإتجار بالأشخاص وجاري التحقق من صحة هذه المعلومات”.

وأشار إلى أن الابواب الحديدية مصممة لاحتجاز الخادمات، وهناك نساء محتجزات منذ حوالي 4 أشهر.