عاجل.. أول فيديو يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

نشر مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، فيديو يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني، موضحا أن المقطع تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا.

وكان مركز الفلك الدولي أعلن أن الوطن العربي في مأمن بشأن مكان سقوط حطام الصاروخ الصيني.

وأكد المركز أن موعد السقوط هو اليوم 30 يوليو 2022م ما بين الساعة 15:28 والساعة 19:28 غرينتش.

ونشر المركز خريطة فيها خطوط حمراء وخضراء تبين المناطق التي قد يسقط الحطام فوقها، وبذلك لن يمر الحطام خلال هذه الفترة فوق الوطن العربي.

وأطلقت الصين يوم 24 يوليو 2022م صاروخاً فضائياً اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).

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ويتكون الصاروخ هذا من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط. وتدور المرحلة الرئيسية حاليا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

وحيث أن هذه القطعة تدور حول الأرض وهي قطعة صناعية، فإنها تسمى الآن قمرا صناعيا، وهي من نوع الحطام الفضائي. وخلافا لما هو شائع بشكل مبالغ به، فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع متكرر بشكل أسبوعي، إلا أن ما يميز هذا السقوط أنه لقطعة أكبر من المعدل المعتاد.

ويبلغ طول هذا الحطام 33 مترا وقطره 5 متر ووزنه 21 طنا تقريبا، وهو يدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كيلومتر في الساعة!.