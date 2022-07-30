محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس اختتمت جمعية البر بالمدينة المنورة اليوم، برنامج “الحياة الطيبة للتمكين الشخصي للشباب”، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، وذلك بمقر الجمعية. وتضمن البرنامج الذي يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من معرفة واكتساب المهارات اللازمة واستثمار أوقاتهم بجميع مراحلهم العمرية، حزمة من البرامج التدريبية المتسلسلة والمترابطة موزعة على ٤ مراحل من خلال ١٢ لقاء تدريبي، تضمنت العديد من المهارات الحركية والذهنية والسلوكية والمهارات الرياضية والبرامج الثقافية والترفيهية والتطويرية، وكذلك دورات تدريبية حول مهارتي حل المشكلات اليومية بفعالية وفهم الذات وقيادتها، إضافة إلى ورشة عمل في صناعة المبادرات القيمية والمجتمعية. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية البر بالمدينة المنورة تختتم برنامج “الحياة الطيبة للتمكين الشخصي للشباب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.