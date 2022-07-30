تسجيل 8706 مطايا في الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2022، عن تسجيل 8706 مطايا في سباقات الفترة التنشيطية بمهرجان ولي العهد 2022، لفئات المفاريد والحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل- الزمول، إضافة لأشواط الماراثون.

وستقطع هذه الهجن المشاركة نحو 59 كم، تصدرت خلالها الهجن السعودية قائمة الأكثر مشاركة بواقع 6016 مطية، تليها الهجن القطرية بـ1123 مطية، ثم الإماراتية بـ1000 مطية، و319 من الكويت، و169 من عمان، 60 مطية من البحرين، و18 مطية من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعود ملكيات هذه المطايا لـ1827 مالكًا من 7 دول.

الجدير بالذكر أن عدد الهجن المشاركة في الفترة التمهيدية مرشحٌ للارتفاع مع افتتاح التسجيل خلال فترة السباقات النهائية، ويتضح أن عدد الهجن المشاركة في الفترة التمهيدية في نسخة هذا العام 2022 (8706)، أكثر من تلك المطايا التي شاركت في الفترة التمهيدية في نسخة 2021 والتي كانت قد بلغت أعدادها 7870 مطية. أخبار قد تهمك