روسيا توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى لاتفيا

محمد بن مسعود - الدمام - أوقفت شركة «غازبروم» الروسية المنتجة للغاز الإمدادات إلى لاتفيا، قائلة إنَّ الدولة المطلة على بحر البلطيق «انتهكت شروط» مشترياتها.

قالت «غازبروم» في بيان على «تليغرام» إنَّ التدفقات قطعت يوم السبت دون أن تذكر أي تفاصيل.

كانت شركة «لاتفياز غاز» (Latvijas Gaze) مشغلة الغاز لاتفيا، قالت يوم الجمعة إنَّها ستواصل شراء الغاز الروسي عبر وسيط. وقالت الشركة إنَّها لن تشتري الغاز مباشرة من «غازبروم»، وستدفع باليورو وليس الروبل.

وقامت شركة «غازبروم» بتخفيض عمليات التسليم إلى أوروبا في الأشهر الأخيرة. وكذلك تم قطع الإمدادات عن العملاء، بما في ذلك بولندا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وهولندا، بعد رفض الامتثال لمطلب الكرملين بالدفع بالروبل مقابل الغاز عبر خطوط الأنابيب. كما كانت روسيا ترسل كميات أقل من الغاز عبر الخط الذي يمر بأوكرانيا، وعبر وصلة «نورد ستريم» إلى ألمانيا، بسبب خلاف مع شركة «سيمنز إنرجي إيه جي» بشأن توريدات الغاز.

أشارت صحيفة «كوميرسانت» إلى أنَّه في عام 2021، كان حوالي 90% من الغاز الذي اشترته لاتفيا قد جاء من روسيا. في يونيو، قال رئيس وزراء لاتفيا كريسغانيس كارينز إنَّ بلاده لا تنوي مواصلة الواردات. وتخطط لحظر الغاز الروسي اعتباراً من عام 2023.