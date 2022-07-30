“عبدالله الشنقيطي” يلتحق بمعسكر الخليج

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التحق لاعب الخليج عبدالله الشنقطيي، مساء اليوم السبت، بمعسكر فريقه بمدينة أزميت التركية، استعدادا للموسم المقبل.

وكان نادي الخليج الصاعد لدوري المحترفين، قد أعلن في يوليو الماضي إتمام إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل.

ونجح الخليج في الصعود لدوري المحترفين للموسم المقبل 2022-2023، مع العدالة والوحدة، بعدما هبط الثلاثي الأهلي والحزم والفيصلي.



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Source akhbaar24

