مدرب شباب اليمن: مباراتنا أمام الأخضر ستكون مفيدة.. وسنحاول التأهل لنصف النهائي

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أبدى المدير الفني للمنتخب اليمني تحت 20 عامًا، محمد النفيعي جاهزية فريقه لمواجهة الأخضر يوم غد (الأحد) في دور ربع نهائي كأس العرب.

وقال النفيعي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم (السبت):”إن شاء الله ستكون مباراة مثيرة ومفيدة بالنسبة للطرفين، وما يهمنا هو مستقبل اللاعب اليمني وإكسابه خبرات كبيرة، لدينا لاعبين تطورت مستوياتهم بعد الاستفادة من كافة المباريات السابقة”.

وأتم المدير الفني للمنتخب اليمني تصريحاته بقوله:”سنُقدم الأداء الأمثل لإسعاد الجمهور اليمني، وسنحاول تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي”.

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Source akhbaar24

