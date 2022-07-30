الأحد.. 4 مباريات في الدور ربع النهائي لكأس العرب تحت 20 عامًا

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تقام يوم غدٍ الأحد، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم.

ويلتقي منتخب الأردن مع منتخب فلسطين، عند الثالثة عصراً بتوقيت المملكة على ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.

وتأهل منتخب الأردن متصدرًا لترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بينما بلغ المنتخب الفلسطيني دور الثمانية، وصيفًا للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره اليمن، عند الخامسة مساءً، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتصدر الأخضر ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط، بينما جاء المنتخب اليمني وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

يلتقي في ذاته منتخب مصر مع منتخب المغرب على ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.

وتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وهو نفس رصيد نظيره المغربي، متصدر في المجموعة السادسة.

وتختتم مباريات الدور ربع النهائي بالمباراة التي تجمع بين منتخبي الجزائر وتونس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في تمام التاسعة مساءً.

واقتنص المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الثالثة، ليلاقي منتخب تونس متصدر المجموعة الخامسة، ولكل منهما 6 نقاط.



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Source akhbaar24

