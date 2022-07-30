إعلان حالة الطوارئ في نيويورك لمواجهة جدري القرود

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المناطق – متابعات

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية حالة الطوارئ بعد انتشار الإصابات بمرض جدري القرود بها.

وقالت الحاكمة كاثي هوشول في بيان أعلنته يوم الجمعة (بتوقيت أمريكا): “هذا الإجراء يسمح لنا بالاستجابة بسرعة أكبر لمكافحة تفشي المرض واتخاذ خطوات إضافية لتطعيم المزيد من سكان نيويورك”.

وأضافت أن على المرء أن “يستخدم كل وسيلة ممكنة” وأن يحمي المجموعات المعرضة للخطر خاصة بأكبر قدر ممكن.

وسيتم وفقا لهوشول اتخاذ إجراءات منها تكثيف متابعة المخالطين وحشد المزيد من العاملين الصحيين لإعطاء اللقاحات، بالإضافة إلى التوسع في إجراء الفحوص.

وتسري حالة الطوارئ حتى الثامن والعشرين من أغسطس المقبل.

كانت وزارة الصحة بالولاية أعلنت يوم أمس الجمعة عن إصابة 1383 شخصا بجدري القرود – وهو ما يعني ربع حالات الإصابة المسجلة سابقا في الولايات المتحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت بالفعل أعلى مستوى تأهب في نهاية الأسبوع الماضي لمواجهة جدري القرود.

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Source almnatiq

