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المناطق – متابعات
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا، ومقاطع فيديو، تظهر تلوث مدينة صلالة، بسبب التصرفات الخاطئة من بعض الزوار، مطالبين بضرورة التدخل لوقفها، وعودة المظهر الجمالي إلى المدينة.
وفي أحد الفيديوهات “الأكثر تداولا”، وجه مواطن عماني نداءً إلى زوار “صلالة” مشددا على ضرورة الحفاظ عليها، وعلى مكانتها كمقصد للسياح في منطقة الخليج.
وبين أن تلك الأفعال “لا ترضى الله ولا رسوله”، ومؤكدًا قوله: “من يقوم بهذه الأفعال حيوان وليس إنسان، وإذا كنت تعتقد أن الناس لا يرونك فإن الله يراك”، متابعا: “النظافة مدرسة.. علم زوجتك، وأطفالك، كيف توديهم رحلة وكيف يحافظون على الأماكن”.
https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Video-2022-07-30-at-5.49.19-PM.mp4
يذكر أن هذه الظاهرة للأسف تعاني منها جميع المنتزهات البرية في المملكة ومعظم دول الخليج؛ ويرى الكثير من المهتمين والمتابعين بأن ثقافة المجتمع لا زالت تحتاج إلى تغيير وتوعية بالآثار السيئة لمثل هذه التصرفات الخاطئة؛ وأنه أصبح لزاماً على الشرطة البيئية ومن في حكمها تطبيق الأنظمة الخاصة بتغريم المسيئين للبيئة ومحاربي نظافة المنتزهات والأملاك العامة.
وأكد كثير من المهتمين بأن تشريع الأنظمة وإعلانها لا يكفي لردع مثل هؤلاء؛ بل لابد من وجود آليات واضحة ورقابة صارمة على تطبيق الأنظمة ضد المتجاوزين مهما كلف الأمر؛ فلدينا أنظمة صارمة تحارب مثل هذه التصرفات المسيئة لكنها تحتاج إلى تفعيل وتطبيق.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد| مواطن عماني ينفعل ويوجه رسالة لزوار صلالة.. ويؤكد: «الإنسان لا يقوم بهذه الأفعال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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