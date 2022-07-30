“وزير الصناعة” يزور عدداً من متاجر التجزئة في الرياض

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زار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف عدداً من متاجر التجزئة الكبرى في الرياض.

واستهدفت الزيارة المتاجر التي خصصت منصات ومواقعَ لعرض السلع الوطنية المطبقة لهوية “صناعة سعودية”، والتي تعاونت فيها “هيئة تنمية الصادرات السعودية” مع هذه المتاجر.

وحثّ الخريف مسؤولي المتاجر على الاهتمام بالمنتجات الوطنية ومنحها الأولوية، وإعطائها المكانة التي تليق بها، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من أبناء وبنات الوطن وتمكينهم.

وشملت الزيارة 3 من كبرى متاجر الأغذية والسلع الاستهلاكية، والتي سيتم الاستفادة من منصاتها ومساحتها بشكل مرحلي، وعبر جميع الفروع للوصول إلى المزيد من العملاء.

ويهدف برنامج “صنع في السعودية” لرفع قيمة ومكانة السلع الوطنية بالأسواق؛ بتقديم خدمات تسويقية وترويجية للشركات المسجلة في البرنامج وعددها أكثر من 1500 شركة، و7 آلاف منتج.



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Source akhbaar24

