شملت أوامر ملكية وزيارة “بايدن” ورفع الإجراءات الاحترازية.. أبرز الأحداث التي شهدتها المملكة في 1443هـ

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شهدت المملكة خلال العام الهجري 1443هـ عدداً من القرارات الحكومية التي ساهمت في التطوير والأمن والسلامة؛ بهدف خدمة المواطنين والمقيمين.

وحرصت قيادة المملكة على أن تكون سباقة في اتخاذ قرارات مصيرية بالوقت المناسب في ظل الأحداث التي شهدتها خلال العام الماضي، والتي شملت أوامر ملكية وإجراءات احترازية لمكافحة كورونا، كما قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارات رسمية لعدد من الدول لتحقيق أهداف اقتصادية.

ونستعرض لكم أبرز الأحداث والقرارات لعام 1443هـ حسب تسلسلها الزمني:

أحداث شهر محرم

-بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة.

– وزارة “الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي .

– صدور الموافقة السامية على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ.

– الهيئة العامة للغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح “موديرنا” في الفئة العمرية من 12 – 17 سنة.

– مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يعلن السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

– مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يعلن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين.

– صدور أمر ملكي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

أحداث شهر صفر

– مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التحصين بجرعتين شرط لدخول النشاطات والمناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر.

– مصدر مسؤول بوازرة الداخلية يصرح بتطبيق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

– مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يعلن السماح لعدد من الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة ورفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى مملكة البحرين.

أحداث شهر ربيع الأول

– مصدر مسؤول في وزارة الداخلية يعلن صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

– صدور أمر ملكي بإعفاء الدكتور / توفيق الربيعة وزير الصحة من منصبه، وتعيين الأستاذ / فهد الجلاجل وزيراً للصحة.

– صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور / توفيق الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

أحداث شهر ربيع الآخر

– صدور الموافقة السامية الكريمة، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

– وزارة الحج والعمرة تعلن إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة للقادمين من خارج المملكة عبر تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”.

– وزارة الداخلية تعلن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة . وتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام.

– وزارة الداخلية تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر) والمغادرة إليها؛ لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

– مصدر مسؤول بوزارة الصحة يعلن رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة (أوميكرون) من الفيروس في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.

أحداث شهر جمادى الأولى

– السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، يستقبل في قصر العلم في العاصمة العُمانية مسقط، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

– ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يطلق المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع “وسط جدة” (“نيو جدة داون تاون” سابقاً)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال.

– صدور قرار بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

أحداث شهر جمادى الآخرة

– استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَنْ هم أقل من 12 عاماً في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية.

– صدور أمر ملكي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.

أحداث شهر رجب

– وزارة الداخلية تشترط الحصول على الجرعة التنشيطية (الثالثة) كشرط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة، وإلزام القادمين بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR).

– ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعلن عن نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة.

– الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، تدشن أولى رحلاتها إلى تايلاند، التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في العاصمة بانكوك.

– ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعلن عن إنشاء “تروجينا” الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.

أحداث شهر شعبان

– صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

– استقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

– صدور قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنوياً.

أحداث شهر رمضان

– ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعلن إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، ووجّه بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ .

– خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

– وزارة الصحة تعلن عن البدء في إعطاء الجرعة التنشيطية الثانية للفئة العمرية من 50 عاماً فما فوق لمن يرغب، وذلك بعد إتمام 8 أشهر من أخذ الجرعة التنشيطية الأولى.

أحداث شهر شوال

– مصدر مسؤول يفند التصورات الإعلامية الخاطئة تجاه “مدينة نيوم”، ويؤكد أن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية.

– صدور أمر ملكي بترقية اللواء محمد البسامي إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام.

أحداث شهر ذي القعدة

– وزارة الداخلية تعلن عن ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا؛ وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية وللمكتسبات المتحققة في مكافحة الجائحة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نِسَبِ التحصين.

– ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يلتقي في العاصمة التركية أنقرة، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وعقدا لقاءً ثنائياً استعرضا خلاله العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره.

أحداث شهر ذي الحجة

-صدور عدد من الأوامر الملكية شملت تعيين منصور بن عبدالله بن علي بن سلمة نائباً لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة، تعيين هيفاء بنت محمد نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

‏‎- وزارة الصحة تعلن عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يلتقيان في قصر السلام بجدة، الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

– ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقوم بجولة أوروبية إلى جمهورية الهيلينية، واليونان، وفرنسا، ويلتقي خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.





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Source akhbaar24

